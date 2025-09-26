Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе американец Девин Хейни (31-0, 15 КО) для Boxing News поделился мыслями о переходе в новую весовую категорию.

Для некоторых людей, возможно, было довольно неожиданно, что ты сразу перешел в полусреднюю категорию. Почему ты решил, что это правильный шаг для тебя, вместо того чтобы продолжать пробовать свои силы в первой полусредней категории?

«Мне было очень трудно держать этот вес. Я чувствовал себя истощенным, когда вышел на бой с Райаном. Я начал сборы с довольно большим весом для этого боя — не оправдываюсь и ничего такого — просто я не чувствовал себя нормально в этой категории, не так, как во время боя с Реджисом.

Когда я боролся в промежуточном весе 65,32 кг (против Хосе Рамиреса — прим.), я чувствовал себя очень хорошо, и думаю, что в полусредней категории я буду чувствовать себя еще лучше».

Что, по твоему мнению, мы увидим в бою с Брайаном Норманом-младшим?

«Еще лучшую версию (меня). Когда я впервые перешел в первую полусреднюю весовую категорию, вы увидели гораздо лучшее меня, чем в легком весе. И я думаю, что так же будет и в полусреднем весе».

Бой между Девином и чемпионом WBO в полусреднем весе Брайаном Норманом-младшим пройдет 22 ноября на вечере бокса Night of the Champions в саудовском Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Хейни может начать сотрудничество с легендой бокса.