Звездный промоутер Эдди Хирн для Australian Boxing Central сравнил успех американского боксера и видеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) и чемпиона WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Причина, почему Джейк Пол так хорошо подходит для Netflix, в том, что он непрерывно активен и очень умело общается с фанатской базой, подписчиками и аудиторией. А такие ребята, как Кроуфорд и особенно Канело, на самом деле этим не интересуются.

Кроуфорд совсем не стремится продвигать себя и быть активным в соцсетях. У Кроуфорда замечательная личность и невероятная история. Я всегда говорил, что он должен был быть американской суперзвездой, но он ей совсем не является.

Он заработал хорошие деньги во время Riyadh Season, но должен был быть суперзвездой американского спорта, но так и не стал ей. В 36 лет или сколько ему сейчас (прим. – 37 лет, 28 сентября исполнится 38) это нельзя сделать за одну ночь.

Это нужно строить на пути вверх – когда тебе 26, 27, 28, нужно продавать массовые билеты на большие арены. Посмотрите на достижения Кроуфорда. Он должен был быть огромной звездой».