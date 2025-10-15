Денис Седашов

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что поединок между абсолютным чемпионом мира Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) и обладателем временного титула WBA в первом среднем весе Джароном Эннисом (35-0, 31 КО) — самый интересный и реалистичный вариант для американской звезды.

В интервью Sky Sports Хирн подчеркнул, что Кроуфорд уже доказал своё величие:

Назовите мне другой реальный бой, который фанаты хотели бы увидеть. Эннис — молодой, голодный до побед, не имеет травм и не возвращается после аварий или операций. Это совсем другой уровень вызова. Эдди Хирн

По словам Хирна, команда Matchroom готова сделать все возможное, чтобы организовать этот поединок и превратить его в одно из главных событий в мире бокса.

Кроуфорд — боец эпохи, и он заслуживает больших боев. Мы должны сделать этот поединок максимально выгодным для всех сторон. Эдди Хирн

