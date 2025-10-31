Хирн: «Миллер может стать проблемой для любого супертяжеловеса»
Промоутер подчеркнул непредсказуемость и силу характера Джаррелла
около 2 часов назад
Промоутер Эдди Хирн признал, что один из супертяжеловесов способен серьезно усложнить жизнь любому сопернику.
В интервью телеканалу iFL Хирн отметил американца Джаррелла Миллера (26-1-2, 22 КО).
Буду откровенен — я считаю Джаррелла Миллера настоящей проблемой для тяжеловесов. Если бы не мой предыдущий опыт работы с ним, я бы подписал с ним контракт еще пять лет назад. У него сильный характер и яркая личность, его сложно победить, когда он в форме, и я уверен, что он может вести серьезный бой.
«Я на 100% разочарован». Миллер — о отказе Чисоры от боя.
Поделиться