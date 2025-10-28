Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО) прокомментировал срыв своего запланированного поединка против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО), который должен был состояться 13 декабря.

Как сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, Чисора вместо боя с Миллером проведет поединок против Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) в Манчестере. Такой ход событий, по словам американца, стал для него полной неожиданностью. Слова приводит The Ring.

Чисора звонил мне месяцами, просил оставаться в форме, говорил, что мы это сделаем. Мы подписали контракт с VADA, все документы были готовы — и вдруг он отказался от боя. Я не знаю, что он задумал. Возможно, он понимает, что его тело уже не готово к поединку с Большим Малышом.

Я на сто процентов разочарован ситуацией, но Чисора заслужил право поступать так, как считает нужным. Не думаю, что он меня боится, но, возможно, осознает, что бой со мной мог бы стать его последним.