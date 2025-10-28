У команде Усика резко изменили мнение о следующем поединке
Перспектива боя с Вордли не слишком интересует представителей украинца
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Ведущий подкаста TalkSport Boxing Джим Уайт рассказал детали разговора с менеджером Александра Усика (24-0, 15 KO) Эгисом Климасом о следующем поединке украинца.
По словам журналиста, в команде «не очень воодушевлены, со всем уважением, перспективой боя с Фабио». Отметим, что до поединка Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) и Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) представитель Усика Сергей Лапин заявлял о готовности абсолютного чемпиона провести обязательную защиту титула WBO с победителем боя.
Промоутер Уордли уже назвал сроки проведения поединка Фабио с Усиком.