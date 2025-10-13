Олег Шумейко

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался в интервью WBN и рассказал, какие соперники создают ощутимые проблемы для Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):

Наверное, год назад я разговаривал с Канело Альваресом о Теренсе Кроуфорде, и Канело сказал: «Зачем мне драться с Теренсом Кроуфордом?» Он ненавидит такой стиль. Когда он дрался с Чарло, он был очень разочарован, что Чарло только и делал, что двигался.

Вот почему он в итоге дрался с Мунгией и Берлангой – потому что они парни, которые стоят прямо перед ним. Это ему подходит. Но любой, кто движется, становится проблемой. Когда он был моложе и свежее, он мог её решить. Но теперь вы видите, как такие ребята, как Бивол и Кроуфорд, побеждают его благодаря этой подвижности.

О следующем поединке Канело:

Самым денежным боем для него является реванш с Кроуфордом.

Напомним, что Альварес получил травму не в поединке с Теренсом Кроуфордом.