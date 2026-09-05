Хирн о бое Джошуа - Фьюри: «Переговоры о проведении поединка на Уэмбли возобновлены»
Известный промоутер гнет свою линию
Ф'юрі и Джошуа / Фото - LA Times
≪drupal-entity data-entity-type=&Quot;paragraph&Quot; data-entity-uuid=&Quot;39ab150c-c80a-42a8-bb14-6c22a1a7df31&Quot; data-embed-button=&Quot;paragraphs_inline_entity_form&Quot; data-entity-embed-display=&Quot;view_mode:paragraph.ckeditor&Quot;≫&Amp;nbsp;≪/drupal-entity≫≪p≫≪strong≫Эдди Хирн≪/strong≫, промоутер экс-владельца титулов в супертяжелом дивизионе британца ≪strong≫Энтони Джошуа ≪/strong≫(30-4, 27 KO), сообщил о перезапуске переговоров относительно поединка его клиента с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе ≪strong≫Тайсоном Фьюри≪/strong≫ (35-2-1, 24 КО) в Великобритании.≪/p≫≪drupal-entity data-entity-type=&Quot;paragraph&Quot; data-entity-uuid=&Quot;97aa0c5e-d80b-4d19-a44f-bff9459742bf&Quot; data-embed-button=&Quot;paragraphs_inline_entity_form&Quot; data-entity-embed-display=&Quot;view_mode:paragraph.ckeditor&Quot;≫&Amp;nbsp;≪/drupal-entity≫≪drupal-entity data-entity-type=&Quot;paragraph&Quot; data-entity-uuid=&Quot;d3f64164-fb73-480f-97fd-08d7327b8e99&Quot; data-embed-button=&Quot;paragraphs_inline_entity_form&Quot; data-entity-embed-display=&Quot;view_mode:paragraph.ckeditor&Quot;≫&Amp;nbsp;≪/drupal-entity≫≪drupal-entity data-entity-type=&Quot;paragraph&Quot; data-entity-uuid=&Quot;b083f317-3117-4f53-84be-489f54af39a1&Quot; data-embed-button=&Quot;paragraphs_inline_entity_form&Quot; data-entity-embed-display=&Quot;view_mode:paragraph.ckeditor&Quot;≫&Amp;nbsp;≪/drupal-entity≫≪p≫Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа могут провести бой 20 ноября на Мэдисон-сквер-гарден в США. Команда Энтони настаивает на проведении поединка в Великобритании.≪/p≫≪p≫Напомним, ≪a href=&Quot;https://xsport.ua/ua/boxing_s/news/ty-prosto-boyahuz-fyuri-zhorstko-nayikhav-na-dzhoshua-cherez-zatrymku-boyu/&Quot;≫Фьюри жестко наехал на Джошуа из-за задержки боя≪/a≫.≪/p≫≪drupal-entity data-entity-type=&Quot;paragraph&Quot; data-entity-uuid=&Quot;53d5b617-bd31-4cfa-b084-817cc4c836f3&Quot; data-embed-button=&Quot;paragraphs_inline_entity_form&Quot; data-entity-embed-display=&Quot;view_mode:paragraph.ckeditor&Quot;≫&Amp;nbsp;≪/drupal-entity≫