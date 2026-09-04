Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для The Telegraph рассказал о своем возможном поединке со своим соотечественником экс-обладателем титулов Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

«Вероятность, что этот бой состоится, – 50 на 50. Я буду драться с ним где угодно. Если это случится – отлично. Если нет – тоже отлично. Проблема в том, что у нас обоих сотни миллионов. Я думаю, что он никогда не хотел этого боя.

В начале марта этого года я был настроен оптимистично. Тогда я провел бой с Арсланбеком Махмудовым на стадионе «Тоттенхэм», а Джошуа был у ринга. Он был там по рабочим делам. Вокруг этого слишком много суеты. Здесь замешано много политики, эгоизм людей, эгоизм промоутеров. Я в это не вмешиваюсь.

Профессиональные бойцы дерутся с кем угодно. Я никогда не считал, что Эй Джей действительно хотел этого боя. Не знаю, почему его до сих пор нет. Думаю, они рассматривают дату 20 ноября – пятницу, на «Мэдисон-сквер-гарден». Так что посмотрим. Посмотрим, чье эго станет мешать.

Я думаю, что это эго Эдди Хирна. Эго не должно становиться на пути. Но, к сожалению, так происходит. В конце концов, сейчас я говорю вполне разумные вещи, трезво оценивая ситуацию и с позиции эксперта. Вот факты по поводу этого боя. Хорошо, у Джошуа есть сотни миллионов. У меня есть сотни миллионов. Нам не обязательно драться».