Промоутер Фьюри ответил, когда дивизион Усика получит нового абсолютного чемпиона
Осталось ждать недолго
Президент Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен для The Ring рассказал, когда, по его мнению, в супертяжелом дивизионе снова появится абсолютный чемпион.
«Кто возглавляет рейтинг? Кто этот парень? Кто будет носить чемпионскую корону? Мы это выясним. Мы это сделаем.
Думаю, это произойдет в течение ближайших 18 месяцев — двух лет. Конечно, за пояса нужно бороться, но нам нужно собрать руководящие органы, чтобы согласовать программу объединения титулов. Это означает, что, возможно, придется отложить обязательные бои и так далее. Так что впереди много работы.
Но в одном нас нельзя обвинить — в затягивании дел. Мы двигаем этот сверхтяжелый вес вперед. Не думаю, что в этом дивизионе было столько титульных поединков подряд в течение многих-многих лет. И мы это реализуем.
В конце концов, наша цель — определить, кто лучший среди этой группы боксеров, и увидеть, кто завладеет четырьмя поясами, а дальше — двигаться дальше».
Последним на данный момент «абсолютом» в супертяжелом весе был Александр Усик, который завоевал титул в июле 2025 года после победы над Даниэлем Дюбуа. Однако в ноябре того же года украинец освободил пояс WBO.
В июне 2026-го Усик освободил титулы WBA, WBC и IBF. На данный момент WBC владеет Агит Кабайел, WBO – Дюбуа, WBA – Мурат Гассиев, а за IBF будут биться Мозес Итаума и Филип Хргович 29 августа.
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