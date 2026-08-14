Президент Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен для The Ring рассказал, когда, по его мнению, в супертяжелом дивизионе снова появится абсолютный чемпион.

«Кто возглавляет рейтинг? Кто этот парень? Кто будет носить чемпионскую корону? Мы это выясним. Мы это сделаем.

Думаю, это произойдет в течение ближайших 18 месяцев — двух лет. Конечно, за пояса нужно бороться, но нам нужно собрать руководящие органы, чтобы согласовать программу объединения титулов. Это означает, что, возможно, придется отложить обязательные бои и так далее. Так что впереди много работы.

Но в одном нас нельзя обвинить — в затягивании дел. Мы двигаем этот сверхтяжелый вес вперед. Не думаю, что в этом дивизионе было столько титульных поединков подряд в течение многих-многих лет. И мы это реализуем.

В конце концов, наша цель — определить, кто лучший среди этой группы боксеров, и увидеть, кто завладеет четырьмя поясами, а дальше — двигаться дальше».