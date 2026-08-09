Владимир Кириченко

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО), для Seconds Out поделился мыслями о месте проведения боя своего подопечного против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

Что нового по поводу даты и места проведения боя с Джошуа?

«Это вопрос на миллион долларов. Мне сегодня многие звонили и говорили, что Эдди давал интервью, в которых утверждал, что только они хотят провести бой в Англии. Какая же это чепуха. Так что если ты меня слышишь, Эдди, это бред. Мы тоже хотим провести бой в Англии. Очевидно, мы хотим провести его в Англии. Сначала мы договорились о проведении боя в Великобритании.

Теперь все говорят о Нью-Йорке. Если бой придется проводить в Нью-Йорке, то нас это не волнует. Мы поедем в Нью-Йорк. Даже если бой будет на вершине горы в Гималаях, Тайсон все равно победит Энтони Джошуа».

Ранее стало известно, где и когда может состояться бой Джошуа – Фьюри.