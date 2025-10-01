Амир Хан: «Боксу нужен свой Дэйна Уайт»
Бывший чемпион мира заявил, что спорт должен стать более зрелищным и открытым
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Амир Хан высказался о влиянии президента UFC Дейны Уайта и главы Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха на развитие бокса.
Боксу нужен такой человек, как Дэйна Уайт, который способен изменить этот вид спорта, сделать его более зрелищным и привлекательным для зрителей.
Из Турции мы видим бои, где лучшие выходят против лучших. Здесь больше нет легких путей: если ты называешь себя чемпионом — докажи это на ринге, сражаясь с сильнейшими. В этом спорте уже не осталось места для игр в прятки.
Дейна Уайт отказывается от WBA, WBC, WBO и IBF в новой лиге Zuffa Boxing.
