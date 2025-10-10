Денис Седашов

Британский промоутер Эдди Хирн в интервью The Ariel Helwani Show раскритиковал инициативу по поводу изменений в так называемом законе Али, который регулирует финансовую прозрачность в профессиональных единоборствах.

По его словам, UFC добивается послаблений, чтобы не предоставлять спортсменам данные о доходах организации от турниров и трансляций.

Проблема в том, что закон Али обязывает раскрывать бойцам долю доходов от мероприятий и телеправ. А сейчас спортсмены UFC даже за неделю до боя не знают, сколько организация заработает на шоу. Представьте, если бы им сказали: “Вот твой турнир, ты получаешь 80% прибыли, а мы – 20%”. Их доходы выросли бы в пять-семь раз. Едді Хирн

