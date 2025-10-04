«Это пояс Микки Мауса». Эдди Хирн высмеял титулы Zuffa Boxing
По мнению промоутера, бойцы стремятся к наследию и истории
35 минут назад
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн резко раскритиковал идею Дейны Уайта о признании в лиге Zuffa Boxing только поясов Zuffa и The Ring. Слова приводит The Stomping Ground.
Для меня пояс Zuffa – это трофей, который не интересует ни одного боксера. Мы когда-то думали о поясе Matchroom, но он не имел никакого значения. Бойцы хотят финансовой стабильности и одновременно стремятся оставить наследие. А наследие формируется через организации WBA, WBC, WBO, IBF, их чемпионские бои и легендарных чемпионов прошлого.
По его словам, идея создания нового титула без истории или статуса выглядит «смешной» и не имеет шансов на успех:
Это пояс Микки Мауса. Говорят, что со временем он станет на уровне с WBC, но я в это не верю.
