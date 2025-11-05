Денис Седашов

Национальное спортивное управление Ганы (NSA) объявило, что в этот четверг отменит запрет на проведение профессиональных боксерских поединков. Таким образом, компания Matchroom Boxing сможет организовать свой первый турнир в Гане — он состоится 20 декабря в столице страны Аккре, на Legon Sports Stadium.

В главном бою вечера встретятся британские боксеры Крейг Ричардс и Ден Азиз.

Запрет на бокс в Гане был введен после двух смертельных случаев среди спортсменов за полгода. В ведомстве тогда объяснили, что это был «необходимый шаг для защиты жизней и сохранения будущего бокса» в стране. После этого власти пересмотрели правила безопасности и усовершенствовали систему управления.

Промоутер Эдди Хирн сообщил в комментарии для The Ring, что декабрьский турнир станет важным этапом перед потенциальным боем Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в Гане, который планируют провести уже в начале следующего года.

