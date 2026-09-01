Владимир Кириченко

В ночь с 31 августа на 1 сентября стали известны соперницы по второму кругу украинок Элины Свитолиной (WTA, 9) и Марты Костюк (WTA, 11) на Открытом чемпионате США по теннису.

Первая ракетка Украины сыграет против австралийки Маии Джойнт (WTA, 72). Она со счетом 3:6, 6:2, 6:2 победила нейтральную россиянку Людмилу Самсонову (WTA, 47).

Марту же будет противостоять хозяйка турнира Слоун Стивенс (WTA, 209). Победительница US Open-2017 оказалась сильнее представительницы Дании Клары Таусон (WTA, 38) – 6:4, 6:1.

Свитолина и Джойнт ранее не встречались.

Костюк в единственном очном поединке, который состоялся две недели назад, обыграла американку в двух сетах на турнире в Цинциннати.

Напомним, Ангелина Калинина не одержала ни одной победы в основе мэйджоров за сезон-2026.