Определились соперницы Свитолиной и Костюк во втором раунде US Open-2026
Марта встретится с победительницей Открытого чемпионата США 2017 года
В ночь с 31 августа на 1 сентября стали известны соперницы по второму кругу украинок Элины Свитолиной (WTA, 9) и Марты Костюк (WTA, 11) на Открытом чемпионате США по теннису.
Первая ракетка Украины сыграет против австралийки Маии Джойнт (WTA, 72). Она со счетом 3:6, 6:2, 6:2 победила нейтральную россиянку Людмилу Самсонову (WTA, 47).
Марту же будет противостоять хозяйка турнира Слоун Стивенс (WTA, 209). Победительница US Open-2017 оказалась сильнее представительницы Дании Клары Таусон (WTA, 38) – 6:4, 6:1.
Свитолина и Джойнт ранее не встречались.
Костюк в единственном очном поединке, который состоялся две недели назад, обыграла американку в двух сетах на турнире в Цинциннати.
Напомним, Ангелина Калинина не одержала ни одной победы в основе мэйджоров за сезон-2026.