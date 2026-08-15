Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), прокомментировал первый титульный поединок олимпийского чемпиона по боксу Александра Хижняка (2-0, 2 КО) в профессионалах.

Цитирует Лапина sportnews.24tv.ua.

«Палацио – опытный соперник, и именно такие бои нужны Хижняку на этом этапе карьеры. Третий профессиональный поединок и уже возможность завоевать титул WBA Gold International – это показатель того, насколько быстро Александр движется вперед.

Наша задача – шаг за шагом вести его к самым большим боям и титулам в профессиональном боксе».