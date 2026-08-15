В команде Усика назвали главную задачу для Хижняка в профессионалах
22 августа Александр проведет свой первый титульный бой в карьере
Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), прокомментировал первый титульный поединок олимпийского чемпиона по боксу Александра Хижняка (2-0, 2 КО) в профессионалах.
Цитирует Лапина sportnews.24tv.ua.
«Палацио – опытный соперник, и именно такие бои нужны Хижняку на этом этапе карьеры. Третий профессиональный поединок и уже возможность завоевать титул WBA Gold International – это показатель того, насколько быстро Александр движется вперед.
Наша задача – шаг за шагом вести его к самым большим боям и титулам в профессиональном боксе».
Напомним, Хижняк выйдет на ринг в третьем профессиональном поединке против представителя Аргентины Дурваля Элиаса Паласио (16-4, 12 КО). На кону будет стоять пояс WBA Gold International.