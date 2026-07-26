«Хочу его прикончить»: Джошуа заявил о намерении нокаутировать Фьюри в первом раунде
Эй Джей поделился агрессивным планом на потенциальный бой против Цыганского короля
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) высказался относительно потенциального поединка против соотечественника Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО). Слова приводит ESPN.
Британский боксер отметил, что после победы над Кристианом Пренгой (20-2, 20 КО) стремится действовать на ринге еще агрессивнее и завершить бой с Фьюри досрочно в начале встречи:
Я начну быстро, нанесу взрывные удары… И, честно говоря, я хочу попробовать его прикончить.
Я хочу драться. Я хочу победить, и я многому научился благодаря бою с Пренгой. Я могу сделать это намного раньше, мне не нужно ждать второго раунда. Я могу сделать это уже в первом раунде, и я думаю, что так и поступлю в своем следующем бою.
Менеджер Фьюри: «Бой против Джошуа состоится, я уверен на 1 миллион процентов».