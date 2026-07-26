Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) остановилась в шаге от дебютного титула на турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В решающем матче 24-летняя украинка в двух сетах уступила австрийке Лилли Таггер (WTA 74). Встреча длилась 1 час и 30 минут.

В стартовой партии Снигур лидировала 5:2 с брейком, однако не смогла подать на сет и проиграла отрезок на тай-брейке. Вторая партия прошла под контролем австрийской теннисистки.

WTA 250 Прага. Хард. Финал

Дарья Снигур (Украина) — Лилли Таггер (Австрия) — 6:7(3), 2:6

Несмотря на поражение в своем первом финале на уровне WTA-тура, по итогам выступлений в Чехии Дарья Снигур впервые в карьере поднимется в первую пятидесятку мирового рейтинга.

Снигур впервые в карьере сыграла в финале турнира WTA.