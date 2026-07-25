Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), заявил, что поединок его клиента против экс-чемпиона мира в хэвивейте Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) состоится в запланированные сроки.

«Я надеюсь, что на следующей неделе будет какое-то объявление. Надеюсь на это. И я уверен, что в ближайшие несколько недель многое произойдет.

Вы говорите с большой уверенностью об этом бое. Тайсон на протяжении всей этой недели, в разных интервью не звучал так уверенно. Даже когда я брал у него интервью на ринге, он сказал, что сомневается по поводу боя с Энтони Джошуа.

Джошуа будет там, Фьюри будет там. Бой состоится. Он будет большим, он будет всем, чего мы хотим».

Так что, по вашему мнению, 40-й бой в карьере Тайсона Фьюри будет против, наконец, Энтони Джошуа?

«Турки никогда меня не подводил. Я не думаю, что он когда-либо говорил что-то, что не сбылось бы. Так что надо держаться рядом с таким человеком. И я так думаю после разговора с Эдди Хирном, с Фрэнком Уорреном, с Джорджем Уорреном, со всеми, кто причастен к этому. И я думаю, что нам нужно привлечь определенных людей. Они будут привлечены. Они еще не привлечены, но будут. Это будет настоящий хаос из звезд и промоутеров. И Бог знает что еще. И этот бой состоится, я уверен на 1 миллион процентов».