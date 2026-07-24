Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и албанец Кристиан Пренга (20-1, 20 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне очной встречи.

Британский боксер показал на весах 113,85 кг, в то время как его соперник оказался значительно тяжелее — 118,57 кг.

Результаты взвешивания:

Энтони Джошуа — 113,85 кг

Кристиан Пренга — 118,57 кг

Поединок состоится 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре 2025 года, когда нокаутировал Джейка Пола.

Хижняк оказался легче Патрача на церемонии взвешивания перед боем.