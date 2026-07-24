Джошуа оказался легче Пренги на взвешивании перед боем в Эр-Рияде
Бой состоится 25 июля
39 минут назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и албанец Кристиан Пренга (20-1, 20 КО) прошли официальную процедуру взвешивания накануне очной встречи.
Британский боксер показал на весах 113,85 кг, в то время как его соперник оказался значительно тяжелее — 118,57 кг.
Результаты взвешивания:
Энтони Джошуа — 113,85 кг
Кристиан Пренга — 118,57 кг
Поединок состоится 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Напомним, последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре 2025 года, когда нокаутировал Джейка Пола.
Хижняк оказался легче Патрача на церемонии взвешивания перед боем.
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