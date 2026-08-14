Хргович назвал топ-5 боксеров хэвивейта – оставил ли он Усика в своем рейтинге?
Хорватский нокаутер сделал смелое заявление
Филип Хргович / Фото - Sky Sports
Хорватский боксер супертяжелого веса Филип Хргович (20-1, 15 КО) в интервью DAZN Boxing назвал топ-5 лучших боксеров хевивейта современности.
«Александр Усик – номер один, безусловно. Номер два – Дюбуа. Номер три – Агит Кабайел. Номер четыре – я. Номер пять – Тайсон Фьюри.
Я думаю, что могу победить их всех, но на данный момент это должен быть правильный рейтинг, основанный на их достижениях».
Хргович 29 августа проведет бой против британца Мозеса Итаума (14-0, 12 КО) в Лондоне.
Напомним, на кону боя Итаума – Хргович будет стоять пояс, который оставил Усик.