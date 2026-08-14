Хорватский боксер супертяжелого веса Филип Хргович (20-1, 15 КО) в интервью DAZN Boxing назвал топ-5 лучших боксеров хевивейта современности.

«Александр Усик – номер один, безусловно. Номер два – Дюбуа. Номер три – Агит Кабайел. Номер четыре – я. Номер пять – Тайсон Фьюри.

Я думаю, что могу победить их всех, но на данный момент это должен быть правильный рейтинг, основанный на их достижениях».