«Поставил бы на это дом»: Итаума уверен, что нокаутирует Хрговича
Бой состоится 29 августа
Перспективный британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (14-0, 12 KO) выразил готовность досрочно победить бронзового призера Олимпиады Филипа Хрговича (20-1, 15 KO).
В эфире DAZN британский хевивейтер заявил, что уверен в своем успехе при условии четкого соблюдения тактического плана:
Если я выйду и буду придерживаться своего плана на бой, то, конечно, смогу его нокаутировать. Если бы надо было поставить на это свой дом, я бы поставил. Но в таких ситуациях никогда не знаешь наверняка, что произойдет, правда?
Поединок Итаума — Хргович состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне.
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