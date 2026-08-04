На кону боя Итаума – Хргович будет стоять пояс, который оставил Усик.
Поединок состоится в столице Великобритании
Итаума и Хргович / Фото - ВВС
На кону поединка между британцем Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО) и хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО) будет стоять титул IBF в супертяжелом весе.
Бой состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.
Ранее Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой Итаумы с обязательным претендентом и первым номером рейтинга Фрэнком Санчесом (26-1, 19 KO) за этот пояс.
Отметим, что титулом IBF владел Александр Усик – украинец освободил его в июне, вместе с поясами WBC и WBA.
Напомним, Итаума уверен, что нокаутирует Хрговича.