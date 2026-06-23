Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (14-0, 12 КО) для The Ring прокомментировал предстоящий поединок против хорвата Филипа Хрговича (20-1, 15 КО).

«Считает ли он, что мой путь будет легким, или нет – в конечном итоге это не дает мне никаких преимуществ. Он на 14 лет старше меня, но мы все равно находимся в одинаковой позиции. Он ничего обо мне не знает, чтобы такое комментировать.

В конечном итоге, позиция, в которой я нахожусь, мне не была подарена. Мне все равно пришлось побеждать и преодолевать трудности. Даже если он не будет меня уважать или не будет уважать мой путь, мы скоро это увидим.

Это большой тест. Это мой самый трудный бой. Хргович – не случайный соперник. Я думаю, что красота бокса в том, что он достиг очень многого в этом спорте. Он побеждал многих известных боксеров не только в британском боксе, но и в боксе в целом, и имеет бронзовую олимпийскую медаль».