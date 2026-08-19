Хргович в очном поединке пригрозил Итауми убийством
Хорватский боксер стремится разобраться с Дюбуа
Филип Хргович / Фото - Sky Sports
Хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (20-1, 15 КО) построил амбициозные планы на будущее.
29 августа Хргович будет боксировать за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF с британским претендентом Моисеем Итаумой (14-0, 12 КО). Несмотря на статус аутсайдера, Филипп верит, что сможет одержать победу досрочно.
После этого Хргович рассчитывает взять реванш у чемпиона мира по версии WBO Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO), которому он досрочно уступил в июне 2024 года. Цитирует Филиппа boxingnewsonline.net.
«Я досрочно побежу Мозеса и положу конец его шуму. Потом я буду драться за титул с Дюбуа и побежу его».
Напомним, Итаума уверен, что нокаутирует Хрговича.