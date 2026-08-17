«Хватит разговоров, я готов драться»: Фьюри оценил ситуацию в супертяжелом весе и рассказал о своем следующем бое
Британец прокомментировал распределение чемпионских поясов в супертяжелом весе
Британский боксер супертяжелого веса Хьюи Фьюри (31-3, 18 КО) на YouTube-канале Boxing King Media прокомментировал высокую конкуренцию в дивизионе и высказался по поводу возвращения на ринг.
По словам британца, разделение чемпионских титулов делает супертяжёлую категорию ещё более динамичной, и он ждёт своего титульного шанса.
Да, пояса разошлись по миру. Так что я просто жду своего шанса. Надеюсь, скоро он появится.
Слушай, я поверю, когда сам это увижу. Хватит разговоров. Я готов драться. Вот и всё. Говорить легко, давайте перейдём к делу.
В Великобритании рассказали, когда официально объявят мегафайт Фьюри – Джошуа.
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