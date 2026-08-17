Владимир Кириченко

Бывший британский боксер Спенсер Оливер для talkSPORT Boxing поделился мыслями о том, когда состоится официальное объявление мегабоя экс-чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).

«Я думаю, это произойдет в течение следующих 14 дней, это точно».

Ну ты и перестраховался. 14 дней дал?

«Если бы я делал ставку, я бы сказал, что это произойдет на следующей неделе. Но я просто играю осторожно.

Чтобы меня не разнесли все слушатели шоу с криками: «Ах ты глупец, ты говорил нам, что через 7 дней». Так что думаю, в течение 14 дней точно будет объявление. Я просто считаю, что за кулисами идет много переговоров. Не о том, состоится ли бой, а о том, где он пройдет».

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