Фроч против проведения боя Джошуа — Фьюри в США: «Это должно состояться на британской земле»
Экс-чемпион мира категорично высказался о месте проведения поединка в Америке
Бывший чемпион мира Карл Фроч резко высказался по поводу возможного проведения поединка между супертяжеловесами Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) в Соединенных Штатах Америки.
Британский экс-боксер убежден, что мегафайт двух соотечественников должен принимать исключительно Великобритания.
Ранее мы говорили о том, что бой, возможно, состоится в США. Я сказал, что это ужасно для британских болельщиков, это несправедливо.
Это сугубо британское противостояние и, возможно, самый большой бой в истории британского бокса. Это большой поединок, и он должен состояться на британской земле.
Встреча Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) запланирована на 2026 год.
Мегафайт Джошуа – Фьюри все же состоится в США? Ответил известный промоутер.