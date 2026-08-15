Бывший чемпион мира Карл Фроч резко высказался по поводу возможного проведения поединка между супертяжеловесами Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО) в Соединенных Штатах Америки.

Британский экс-боксер убежден, что мегафайт двух соотечественников должен принимать исключительно Великобритания.

Ранее мы говорили о том, что бой, возможно, состоится в США. Я сказал, что это ужасно для британских болельщиков, это несправедливо.

Это сугубо британское противостояние и, возможно, самый большой бой в истории британского бокса. Это большой поединок, и он должен состояться на британской земле.