Мужская сборная Украины по волейболу объявила состав на сбор перед ЧЕ-2026
Сине-жёлтые сыграют серию товарищеских матчей в августе и сентябре
Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано определился с заявкой команды на подготовительный сбор к ЧЕ-2026. Сообщает Суспільне Спорт.
В расширенный список сине-желтых вошли 18 волейболистов:
Связующие: Виталий Щитков (Аланья, Турция), Юрий Синица (Гебей, Китай), Сергей Евстратов (Университатя Крайова, Румыния);
Диагональные: Василий Тупчий (Барком Кажаны), Максим Тонконог (Лубе Чивитанова, Италия), Александр Бойко (Калабрия, Италия);
Доигровщики: Олег Плотницкий (Перуджа, Италия), Дмитрий Янчук (Панатинаикос, Греция), Евгений Кисилюк (Сталь Ныса, Польша), Александр Наложный (Эпицентр-Подоляны), Тимофей Полуян (Ницца, Франция);
Центральные блокирующие: Юрий Семенюк (Проект Варшава, Польша), Владислав Щуров (Барком Кажаны), Андрей Челеняк, Максим Дрозд, Денис Велецький (все — Эпицентр-Подоляны);
Либеро: Ярослав Пампушко (Барком Кажаны), Александр Бойко (Эпицентр-Подоляны).
В рамках подготовки подопечные Рауля Лосано проведут серию спаррингов. Украинцы дважды сыграют против Финляндии (19 и 21 августа), после чего проведут матчи против Латвии (3 сентября), Словакии (4 сентября) и Эстонии (5 сентября).
Лосано — о выходе Украины в плей-офф Лиги наций: «Это результат системной работы».