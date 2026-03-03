Денис Седашов

Известный британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен (25-8-2, 20 KO) в комментарии YouTube-каналу talkSPORT Boxing присоединился к критикам предстоящего поединка между Александром Усиком (24-0, 15 KO) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном.

Британец убежден, что такой бой не должен быть титульным, а статус официальной защиты только вредит карьерам других претендентов.

Мне этот бой не очень нравится, его не следовало санкционировать, это должен был быть выставочный бой. Ему следует отказаться от поясов, позволить Вордли, Кабайелу и всем этими тяжеловесам получить шанс стать чемпионом. Пусть они это делают, а ты проводи свои выставочные бои и зарабатывай деньги. Я не завидую ему, у него была прекрасная карьера, но не делай этого ценой карьер других людей. Дейв Аллен

По мнению британца, единственной мотивацией для проведения такого поединка является финансовый аспект.

Да, я думаю, что дело только в деньгах, но сколько их нужно, чтобы было достаточно? Если бы я зарабатывал миллионы фунтов, не думаю, что хотел бы больше миллионов. Очевидно, что финансово есть стимул для проведения такого боя, но какой смысл для самого Усика? Дейв Аллен

Поединок, который запланирован на 23 мая в египетской Гизе, будет иметь статус «специального события».