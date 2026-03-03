Денис Седашов

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) на YouTube-канале talkSPORT Boxing выразил возмущение решением Всемирного боксерского совета (WBC) санкционировать поединок Александра Усика (24-0, 15 КО) против звезды кикбоксинга Рико Верхувена.

Я думаю, что сам факт санкционирования, наверное, немного больше [бессмысленный]. Мы видели такие бои, как Фьюри против Нганну, но это самое бессмысленное, на мой взгляд. Не хочу перегибать палку по отношению к WBC, есть и другие санкционирующие органы. Есть протоколы и процедуры, все платят санкционирующие взносы и делают то, что должны, чтобы подняться в рейтинге. И вы хотите свой шанс. Лоуренс Околі

По мнению Околи, проведение подобных выставочных по своей сути поединков отодвигает реальных претендентов на второй план и создает длительные паузы между обязательными защитами.

Я не хочу указывать, с кем он должен драться, но это должно быть сделано своевременно и сдвинуть дивизион с места. И знаете, чего мы не хотим, так это того, чтобы этот бой, на который понадобился почти год, состоялся, а потом была задержка еще на год. И Фабио Уордли остается единственным человеком с другим поясом в супертяжелом весе. Лоуренс Околі

Поединок, который запланирован на 23 мая в египетской Гизе, будет иметь статус «специального события».

