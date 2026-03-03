Денис Седашов

Киевское Динамо стало первым полуфиналистом Кубка Украины сезона 2025/26. В четвертьфинальном поединке, который прошел в столице, подопечные Игоря Костюка обыграли — петровский Ингулец.

В первом тайме зрители голов не увидели: из-за вязкой борьбы на поле соперники отправились в раздевалки при счете 0:0

Однако уже на старте второго тайма давление бело-синих дало результат. На 50-й минуте счет в матче открыл панамский форвард Эдуардо Герреро, который воспользовался ошибкой защиты соперника и точно пробил в нижний угол.

Точку в противостоянии на 83-й минуте поставил Александр Пихальонок. Полузащитник, который вышел на замену, идеально почувствовал момент и замкнул навес на дальней штанге, сняв все вопросы о победителе — 2:0.

Кубок Украины. 1/4 финала

Динамо Киев — Ингулец — 2:0

Голы: Эдуардо Герреро, 50, Александр Пихальонок, 84

Благодаря этой победе Динамо продолжает борьбу за трофей, а Ингулец завершает свой кубковый путь на стадии 1/4 финала.

