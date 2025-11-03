Денис Седашов

Бывший чемпион мира по боксу Карл Фроч заявил, что не ожидает предложения стать заменой Джервонте Дэвису (30-0-1, 28 КО) в поединке против Джейка Пола (12-1, 7 КО), запланированном на ноябрь.

В своем видео на YouTube Фроч объяснил, что команда Пола не рискнет обращаться к нему, ведь знает, чем это может закончиться.

Они не свяжутся со мной — понимают, что это даже не будет полноценный раунд. Один раунд в 10-унцовых перчатках — и для Джейка Пола всё закончится. Всё его клоунское шоу развалится. Карл Фроч

Фроч также добавил, что находится в отличной физической форме:

Я выложил в Instagram фото, где видно, что я в хорошей форме. Бью грушу полчаса и чувствую себя отлично. Если бы Пол вышел против меня даже за 12 дней до боя — это был бы полный провал для него. Карл Фроч

