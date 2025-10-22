«Он нокаутирует». Бриггс о возможном бою Усика и Итаумы
Американский боксер похвалил Мозеса за его эффективность на ринге
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Американский боксер-ветеран Шэннон Бриггс поделился мыслями о возможном поединке в супертяжелом весе между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO).
В интервью FightHype Шэннон отметил, что впечатлен перспективами молодого боксера:
Да, я в восторге. Жду бой с нетерпением. Это что-то новое. Он делает свою работу и нокаутирует всех соперников, которых ему ставят. Мы хотим видеть больше — вот и всё.
При этом Бриггса спросили, сейчас ли самое время для встречи Итаумы с Усиком, однако он пока не дал однозначного ответа.
