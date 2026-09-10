Кроуфорд готов вернуться на ринг ради боя с обидчиком Чухаджяна
Американская звезда бокса заинтриговал своих фанатов
Бывший абсолютный чемпион мира в трех дивизионах Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) заявил, что готов задуматься о возвращении на ринг.
Кроуфорд намекнул, что может возобновить карьеру ради боя против обладателя титулов WBO и WBA в первом среднем весе Джарона Энниса (35-0, 31 KO).
«Хочу кое-что проверить! Вы все так сильно хотите, чтобы я вернулся и снова сражался, не так ли? Джарон Эннис, ты бы согласился сразиться со мной следующим, если бы я возобновил карьеру?».
Кроуфорд объявил о завершении карьеры в декабре прошлого года. В последний раз он выходил на ринг в сентябре, когда победил по очкам Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Кроуфордом.