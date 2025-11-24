Михаил Цирук

Во вторник, 25 ноября, основной этап Лиги чемпионов пересечет свой экватор, ведь в этот день стартуют матчи 5 тура. На этом этапе некоторым командам, которые неудачно начали турнир, придется включаться по максимуму, так как времени для того, чтобы исправить ситуацию, остается все меньше. Предлагаем вашему вниманию анонс первого игрового дня текущего тура.

19:45 Аякс - Бенфика

В это сложно поверить, но в поединке в Амстердаме встретятся две последние команды турнирной таблицы, и единственные коллективы, которые до сих пор не имеют ни одного очка. Отступать больше некуда, поэтому обе команды просто обязаны сыграть на победу. Посмотрим, удастся ли нашим Георгию Судакову и Анатолию Трубину заработать свои первые баллы в этой ЛЧ.

Прогноз XSPORT.ua – победа Бенфики

19:45 Галатасарай - Унион

Достаточно реальные шансы на плей-офф все еще сохраняет бельгийский Унион, который после четырех туров имеет в активе три очка. Чтобы и дальше претендовать на топ-24, в матчах с такими соперниками, как Галатасарай, точно стоит цепляться за результат. Однако это будет очень непросто, ведь турки находятся в отличной форме: лидируют в чемпионате и выиграли 3 из 4 матчей Лиги чемпионов.

Прогноз XSPORT.ua – победа Галатасарая

22:00 Боруссия Д - Вильярреал

Дортмундская Боруссия не может победить уже в трех матчах подряд, и имеет шанс исправить эту ситуацию в домашнем противостоянии ЛЧ с Вильярреалом, который в текущей кампании ЛЧ набрал лишь одно очко и уступил даже Пафосу (0:1). Если не побеждать и такого соперника, то кого тогда?

Прогноз XSPORT.ua – победа Боруссии Д

22:00 Буде/Глимт - Ювентус

Должен одержать победу после крайне неуверенного старта в Лиге чемпионов и туринский Ювентус, однако на своем поле Буде/Глимт умеет кусать фаворитов. Тем более форма у Юве сейчас не самая лучшая: старая синьора не побеждает уже в трех матчах подряд. Посмотрим, удастся ли норвежскому клубу удивить фаворита.

Прогноз XSPORT.ua – победа Ювентуса

22:00 Ман Сити - Байер

Матч с довольно громкой афишей ждет нас в Манчестере. В Лиге чемпионов Сити в полном порядке, и набрал 10 очков из 12 возможных. А вот Байеру нужно добавлять, ведь 5 баллов после 4 поединков - результат, который требует улучшения, если фармацевты, конечно, хотят спокойно попасть в плей-офф. На выходных Сити обидно уступил Ньюкаслу в матче АПЛ (1:2), поэтому горожане, вполне возможно, захотят реабилитироваться за то поражение и улучшить себе настроение.

Прогноз XSPORT.ua – победа МанСіті

22:00 Марсель - Ньюкасл

Сам же Ньюкасл в той самий час зустрічатиметься з Марселем, який на старті цієї ЛЧ розгромив Аякс (4:0), проте далі зазнав трьох поразок, тож тепер має покращувати своє турнірне становище. У "сорок" справи значно кращі, і три перемоги в чотирьох поєдинках дозволяють їм почуватися комфортно. Проте чому б у матчі з приблизно рівним суперником не зробити ситуацію ще кращою?

Прогноз XSPORT.ua – Ньюкасл не програє

22:00 Наполі - Карабах

З афіші все, начебто, ясно, але з таким Карабахом, котрий уже встиг шокувати Бенфіку (3:2) та Челсі (2:2), неаполітанцям усе ж краще не розслаблятися. Хоча в неділю у них важливий матч за лідерство в Серії А проти Роми, тож, можливо, Гасперіні побереже лідерів, а значить, шансів у азербайджанського клубу стане ще більше. Словом, у цій парі все ще може бути доволі цікаво.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Наполі

22:00 Славія - Атлетік

Одна з найнудніших вивісок дня, проте з турнірного погляду для обох команд матч матиме величезне значення. Атлетік набрав у попередніх чотирьох турах лише три очки, а Славія - взагалі два, тож аби хоча б теоретично залишатися в боротьбі за плей-офф, і одним, і іншим потрібно перемагати.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Атлетіка

22:00 Челсі - Барселона

Нарешті, центральний матч ігрового дня, у якому лондонський Челсі, що набрав досить непоганий хід та виграв 8 з останніх 10 матчів, зустрінеться з Барселоною, яка в останніх чотирьох іграх забила 14 голів та підібралася до Реала на відстань одного очка.

У Лізі чемпіонів командам також є що вирішувати: 7 очок після 4 матчів - достатній показник для того, аби надалі спокійно забезпечити собі плей-офф, однак колективи з такими іменами й у такій формі точно хотітимуть потрапити до топ-8, а для цього ще потрібно буде постаратися.

Прогноз XSPORT.ua – нічия

У матеріалі використані фото Getty Images