Кроуфорд назвал следующий шаг после победы над Канело
Теренс не планирует завершать карьеру
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) высказался о потенциальном поединке с Джароном Эннисом (34-0, 30 KO) и размышлял о своем следующем шаге. Слова американца приводит vringe.com:
Нет, к первому среднему уже не вернусь. Покорение полутяжелого веса? (Улыбается). Это уже слишком высоко. Кто знает, что дальше? Возможно, спущусь до среднего веса. Нужно сначала сесть и все обсудить с командой.
Напомним, что Кроуфорд победил Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) единогласным решением судей.
