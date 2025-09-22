Знаменитый тренер Тедди Атлас поделился мыслями о будущем Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) после победы над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO). Слова американца приводит vringe.com:

Мир у его ног. Что бы он ни выбрал, он этого заслужил. Сейчас он главный, он на вершине. Я знаю, что он, Иноуэ и Усик. Они все там, но Кроуфорд, вероятно, просто поставил себя на вершину горы. Победителю достаются трофеи, детка! Ему выбирать, он особенный, он это показал. Теперь ему выбирать, хочет ли он спуститься или остаться. Я всегда беспокоюсь, когда ты набираешь так много мышечной массы и потом спускаешься ниже, потому что трудно сбрасывать мышечную массу. Но он умен, и его люди умны. Кстати, какой хороший был план на бой! Они заслуживают похвалы. Но в конечном итоге, Кроуфорд умен, он не опустится слишком низко. Он может сбросить 4 кг и физически не навредить себе.

Теперь мы сходим с ума от его исключительности и хотим от него боя против Бенавидеса. До этого говорили: «О, боже мой, я закрою глаза, я боюсь увидеть его в бою с Канело». А теперь мы говорим: «Пусть бьется с Бенавидесом» (смеется). Подумайте только об этом. Вот что делает его таким великим. А потом скажем: «Ладно, пусть бьется с Биволом» или «Пусть бьется с Усиком». О, боже мой! В любом случае, выбор за ним.