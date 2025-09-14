Владимир Кириченко

Американский боксер второй средней весовой категории Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) стал трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион в трех весовых категориях в эпоху четырех титулов. До этого Теренс был абсолютным чемпионом в первом полусреднем (2017) и полусреднем дивизионе (2023).

В бою за абсолютное чемпионство в третьем для себя дивизионе Кроуфорд победил Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).

Для 37-летнего Теренса это был дебютный бой в суперсреднем весе. В последнем поединке он боксировал в первом среднем дивизионе – победил Исраила Мадримова.

Напомним, на этом шоу Богачук без шансов проиграл Адамсу в реванше.