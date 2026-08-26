Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен поделился мыслями о будущем поединке между супертяжеловесами Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) и Тайсоном Фьюри (36-2-1, 25 КО).

Промоутер предположил, что мегабой может состояться в Соединенных Штатах Америки. Слова приводит Sky Sports.

Я знаю, что у Matchroom и Эй Джея возникли определенные проблемы с контрактами, но, думаю, в конце концов они все решат. Сам Тайсон, тем временем, улетел в США. Сейчас он в Майами, где уже готовится к бою.

Они оба хотели бы провести этот бой на Уэмбли, но теперь это от них не зависит. Хотя нет, это не совсем так – они могут отказаться драться, но тогда мы просто не получим поединок, который все хотим увидеть.

Учитывая, о каких деньгах идет речь, боюсь, что поединок все же проведут в Америке.

Вспомните, раньше были два огромных американских героя – Мухаммед Али и Джордж Форман. Два американских боксера, бой которых хотела увидеть вся Америка. Его хотели провести и в Лас-Вегасе, и в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, но в итоге он состоялся в Заире.

Тогда все думали: «Что вообще происходит?» А в результате это стало не просто культовым боем, а одним из культовых моментов в истории спорта.

Али также провел «Триллер в Маниле» против Джо Фрейзера, а Джо Багнер дрался с Али в Куала-Лумпуре. Так что в этом нет ничего необычного.

Хотел бы я увидеть этот бой на Уэмбли? Хотели бы этого все болельщики? Конечно. Но сейчас все зависит от другого вещателя, который хочет провести бой в Америке.