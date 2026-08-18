«Бой, которого вы все ждали»: Фьюри анонсировал громкое заявление о своем следующем поединке
Цыганский король заявил, что скоро объявит о поединке
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) в Instagram заявил, что скоро обнародует официальную информацию о своем следующем выходе на ринг.
Британский боксер записал обращение к болельщикам во время тренировки, анонсировав долгожданное противостояние.
Всем доброго утра, ребята. Я тут немного занимаюсь в зале. Сейчас поработаю минут 45 на кросс-тренажере, чтобы дать ногам отдохнуть от бега.
Вокруг сейчас просто царит сумасшествие. Очень скоро у меня для вас будут громкие новости. Все четко. Большой бой уже на горизонте – тот самый, который вы все так ждали. Объявление будет буквально вот-вот, так что следите за обновлениями.
Ожидается, что поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится в 2026 году.
Менеджер Фьюри: «Даже если бой будет в Гималаях, Тайсон все равно победит Джошуа».
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