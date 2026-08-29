Берінчик оказался немного легче Ноукса накануне личного поединка
Денис развернул флаг Украины с надписью «Мы несокрушимы»
Бывший чемпион мира в легком дивизионе украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) и британец Сэм Ноукс (18-1, 16 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.
Также боксеры провели финальную битву взглядов, после которой Беринчик развернул флаг Украины с надписью «Мы несокрушимы».
Поединок состоится 29 августа на O2 Arena в Лондоне в андеркарде шоу Мозес Итаума – Филип Хргович.
Результаты взвешивания:
Денис Беринчик – 60,826 кг
Сэм Ноукс – 60,840 кг
В последний раз 38-летний украинец проводил бой в феврале 2025 года, когда уступил нокаутом Кейшону Дэвису и потерял титул чемпиона мира WBO. После этого Денис перенес две операции на плече.
Беринчик – Ноукс, MEGOGO покажет первый бой украинца после восстановления от тяжелой травмы
Поделиться