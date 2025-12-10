Лапин анонсировал новости о следующем поединке Усика
Директор команды намекнул на интересные новости
36 минут назад
Александр Усик
Директор команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин рассказал о будущем абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Слова менеджера привел портал Ready to Fight.
«Команда работает над этим. Думаю, Эгис Климас скоро поделится чем-то интересным. В 2026 году мы снова увидим Усика на ринге. Всему своё время».
Напомним, что ранее Усик заявлял о желании сразиться с Деонтеем Уайлдером.
Ранее Усик назвал самого сложного соперника в карьере.