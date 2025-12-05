Усик назвал самого сложного соперника
Чемпион рассказал о борьбе со своим вторым я
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Владелец титулов WBA/WBC/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) высказался в интервью Fight Hub TV о борьбе со своим самым сложным соперником.
Вы говорили, что самый сложный оппонент это вы.
Да, правда. Шансы 50 на 50, но я всегда побеждаю, потому что мой друг Александр каждый раз говорит: «Не делай, это сложно, я не могу». «Это ты не можешь, а я – могу!»
