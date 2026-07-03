Директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) Сергей Лапин сообщил о переговорах с промоутерской компанией Zuffa Boxing о будущем сотрудничестве. Слова приводит BBC Sport.

По словам специалиста, американская организация в настоящее время рассматривается как один из ключевых партнеров для совместной организации масштабного боксерского шоу, однако официальных контрактов стороны еще не заключали.

Мы ведем прямые переговоры с компанией Zuffa Boxing на высшем уровне. На этом этапе никаких соглашений подписано не было.

Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнеров для проведения крупного международного турнира.

Окончательная структура будет определена с учетом наилучших интересов поединка, бойцов и общего масштаба проекта.