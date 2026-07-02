Денис Седашов

Немецкий боксер супертяжелого веса Агит Кабайел (27-0, 19 КО) прокомментировал получение чемпионского пояса по версии WBC без проведения поединка. Этот титул стал вакантным после того, как Александр Усик (27-0, 19 КО) официально отказался от него. Слова приводит Sky Sports.

Кабайел выразил уверенность в собственных силах и заявил, что в королевском дивизионе начался новый этап. В настоящее время руководящая организация WBC еще не определила обязательного претендента, который проведет первую защитную встречу против немецкого бойца.

Усик понял, с кем ему предстоит сражаться. Он понял, что со мной ему будет непросто, поэтому решил освободить все титулы. Усик заслужил делать то, что хочет. Но теперь в супертяжёлом весе настала моя эра. Агит Кабаэл

Не все потеряно: Усик сохранил пояс The Ring.