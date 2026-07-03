Бывший британский боксер Спенсер Оливер предложил соперника для бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).

Цитирует Оливера talkSPORT.

«Я закину сюда неожиданную идею. Знаешь, возможность побиться с Деонтеем Уайлдером и закрыть вопрос с этой эрой – это было бы замечательно, но, возможно, коммерческой ценности там уже нет из-за регресса Деонтея Уайлдера. Я скажу, что это мог бы быть Владимир Кличко.

И причина, почему я это говорю, заключается в том, что Александр Красюк опубликовал пост, что Кличко возвращается (в посте о возвращении не указывалось, но Красюк написал «Что-то великое надвигается» – прим.) Может произойти еще один, последний танец, и это может быть против Александра Усика. Мы знаем, что они оба – люди народа, знаем, через какие трудности сейчас проходит Украина, и они хотят что-то вернуть своему народу, дать немного надежды своим людям. Поэтому я выскажу предположение и скажу, что это мог бы быть Владимир Кличко.

Усик говорил, что собирается провести три боя. Теперь это один бой – один последний танец. Кличко объявил, что хочет вернуться. Сначала он говорил о том, чтобы в 50 лет побить рекорд Джорджа Формана и снова стать чемпионом мира. Теперь у них появилась возможность это сделать. И это все ради Украины и того, за что они оба стоят.

Смотрите, это может быть что-то вроде выставочного поединка, но это реальная возможность. Никогда ее не исключайте».