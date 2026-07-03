В Великобритании заявили, что Усик может провести бой с Кличко
Финальный аккорд для украинского бокса?
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший британский боксер Спенсер Оливер предложил соперника для бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах украинца Александра Усика (25-0, 16 КО).
Цитирует Оливера talkSPORT.
«Я закину сюда неожиданную идею. Знаешь, возможность побиться с Деонтеем Уайлдером и закрыть вопрос с этой эрой – это было бы замечательно, но, возможно, коммерческой ценности там уже нет из-за регресса Деонтея Уайлдера. Я скажу, что это мог бы быть Владимир Кличко.
И причина, почему я это говорю, заключается в том, что Александр Красюк опубликовал пост, что Кличко возвращается (в посте о возвращении не указывалось, но Красюк написал «Что-то великое надвигается» – прим.) Может произойти еще один, последний танец, и это может быть против Александра Усика. Мы знаем, что они оба – люди народа, знаем, через какие трудности сейчас проходит Украина, и они хотят что-то вернуть своему народу, дать немного надежды своим людям. Поэтому я выскажу предположение и скажу, что это мог бы быть Владимир Кличко.
Усик говорил, что собирается провести три боя. Теперь это один бой – один последний танец. Кличко объявил, что хочет вернуться. Сначала он говорил о том, чтобы в 50 лет побить рекорд Джорджа Формана и снова стать чемпионом мира. Теперь у них появилась возможность это сделать. И это все ради Украины и того, за что они оба стоят.
Смотрите, это может быть что-то вроде выставочного поединка, но это реальная возможность. Никогда ее не исключайте».
Последний поединок на профессиональном ринге Кличко провел в апреле 2017 года, когда уступил Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Усик может провести финальный бой в карьере против звезды ММА.
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