Хорватский нокаутер супертяжелого дивизиона Филип Хргович (20-1, 15 КО) для The Ring заявил, что рассчитывает победить британского проспекта Мозеса Итауму (14-0, 12 КО) и получить реванш с чемпионом WBO Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО).

«Драться с Даниэлем Дюбуа было всё равно, что сидеть в лодке и бросать камни в море. Я просто не мог промахнуться – я нанёс ему множество ударов, но чувствовал себя не очень хорошо.

Клянусь, за неделю до боя я лежал в постели. Я даже просил перенести мой вылет на несколько дней позже, потому что не мог двигаться. Но мне сказали, что я должен лететь, потому что билеты уже были забронированы.

Я был болен, но немного восстановился уже во время недели перед боем. Я принимал около 10 лекарств ежедневно, чтобы хоть немного набраться сил. Я чувствовал себя плохо, и после шести раундов я был просто истощён. Не из-за его ударов, а потому что я просто не был в форме. К тому же у меня были два крупных рассечения.

Я пережил это, но мне было очень тяжело. Мне понадобился примерно год, чтобы прийти в себя. Это был большой шок для меня.

Я плохо отработал из-за разных обстоятельств. Я был травмирован, болен и просто не был достаточно сосредоточен. Я недооценил его, к тому же уже в первом раунде получил рассечение. Всё, что могло пойти не так, пошло не так: травма, болезнь, посторонние факторы. Поэтому я хотел бы провести с ним реванш.

В моём контракте прописано, что если я побеждаю Мозеса, то получу бой с чемпионом WBO.

Но сейчас передо мной большое испытание, поэтому я должен справиться с Итаумой. По стилю это даже сложнейший бой [чем с Дюбуа], потому что он быстрее и левша.

У Дюбуа значительно больше достижений – он двукратный чемпион мира. Но по стилю Итаума – более неудобный соперник.

Но сейчас, извините, мне придётся победить вашего парня. Вашу новую большую надежду, которую все считают следующей большой звездой».