Состоялись торги претендентского боя за титул Усика
Участники поединка уже боксировали между собой
около 1 часа назад
Международная боксерская федерация (IBF) провела промоутерские торги на поединок в супертяжелом дивизионе между кубинцем Френком Санчесом (25-1, 18 KO) и нигерийцем Эфе Аджагбой (20-1-1, 14 КО).
Глава Sampson Boxing Самсон Левкович предложил 302 тысячи долларов, а представитель Top Rank Карл Моретти — 210 тысяч. Эфе получит 60% суммы, Санчес — 40%.
Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул, которым владеет абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик (24-0, 15 КО).
В марте 2025 года Аджагба провел бой вничью с Мартином Баколе, а Санчес в феврале техническим нокаутом победил Рамона Оливаса Эччеверию.
В октябре 2021-го Санчес победил Аджагбу единогласным решением судей.
Ранее IBF пошла навстречу возможным соперникам Усика.